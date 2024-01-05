رونالدو يقود التشكيل المثالي في الدوري السعودي 2023

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي في عام 2023.

ونشرت شبكة “سوفا سكور” العالمية عن التشكيل المثالي في دوري روشن السعودي خلال عام 2023.

وأشارت شبكة سوفا سكور إلى أن معيار التواجد في التشكيل المثالي هو المشاركة في الموسمين 2022-2023، و2023-2024.

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وسجل رونالدو خلال عام 2023، 34 هدفا في الدوري السعودي، وهي ثاني أعلى حصيلة للنجم البرتغالي في المسابقة المحلية خلال عام خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد (35 هدفا عام 2019).

وشهد التشكيل المثالي، تواجد ثنائي النصر، واتحاد جدة، ولاعب واحد من الهلال، فيما غاب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، فيما غاب لاعبو الاهلي.

تشكيل الدوري السعودي في 2023

حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الرياض).

الدفاع: إياجو دوس سانتوس (الشباب)، مروان سعدان (الفتح)، أحمد شراحيلي (الاتحاد).

الوسط: فيصل فجر (الوحدة)، ألفارو ميدران (التعاون)، مراد باتنا (الفتح)، تاليسكا (النصر)، إيجور كورنادو (الاتحاد)، سالم الدوسري (الهلال).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر).