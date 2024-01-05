حسين لبيب يحيي ذكرى مرور 113 عاما على تأسيس نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إحياء ذكرى مرور 113 عاما على تأسيس نادي الزمالك، إذ تأسست القلعة البيضاء في مثل هذا اليوم تحت اسم "نادي قصر النيل".

وكتب لبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك أولًا، جماهير نادي الزمالك العظيمة، يسعدني أن نشارككم اليوم ونشارك كل الجماهير الرياضية المصرية والعربية والأفريقية ذكرى مرور 113 عاما على تأسيس نادينا العظيم، نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأضاف: "رغم أن مجرد اقترانا بالزمالك حدث في حد ذاته يستحق الاحتفال في كل وقت، إلا أننا اليوم نتشارك الذكرى التي تعكس مدى عمق جذور هذا الكيان العظيم الضاربة في تاريخ مصر الحبيبة، وهي الجذور التي نستمد منها قوتنا ويقيننا في الحفاظ على استمرار شموخه وارتفاعه إلى عنان السماء كما كان وسيظل، فمهما أحاطت بنا الصعاب فليس علينا إلا العودة إلى بيتنا التاريخي والبحث بداخله عن النوافذ التي ستشرق منها شمس المستقبل المشرقة بإذن الله".

وتابع: "وسنظل نذكر بكل حب كل من أعطى لهذا النادي من رياضيين وإداريين وعاملين وأعضاء منذ تأسيس النادي حتى اليوم، فهم من زرعوا فينا أن هذا النادي خلق ليبقى، خلق ليقاوم كل الظروف مهما كانت صعوبتها، خلق لينافس بشرف وخلق لينتصر بجهد أبنائه".

وواصل: "جمهور نادي الزمالك المساند والمحب لا تكفيه الكلمات، أنا لا أستطيع فصله عن الحديث عن إدارة النادي ولاعبيه لأننا جميعا جزء منه، لذا عندما نتحدث عن جمهور الزمالك فنحن نتحدث عن أنفسنا، هذا جمهور اعتاد أن يعطي كل شئ بلا مقابل لذا نعمل جميعا من أجل ابتسامة لا نرى أن هناك من يستحقها سواهم".

واختتم لبيب: "ولا نجد أفضل من ذكرى تأسيس نادينا لنجدد العهد مع جماهيرنا في بذل كل الجهد اللازم لإعادة الزمالك إلى سيرته الأولى على كافة الأصعدة الأخلاقية والرياضية والإنشائية والاقتصادية، ليكون المستقبل خير امتداد للماضي العريق الذي بنته سواعد الأبطال من أبناء هذا النادي والذين ساهموا في رفعة الزمالك والرياضة المصرية بشكل عام، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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