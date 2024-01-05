شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الزمالك في إنهاء أزمة "القيد"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت خل أزمة القيد فى الزمالك حتى يتمكن الفريق من التحرك فى اكثر من ملف متعلق بإيقاف القيد، منها ملف المدرب الاجنبى وتجديد عقود اللاعبين بالإضافة إلى التفاوض مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى .

ويتحرك مسئولو الزمالك فى كل الاتجاهات لحل الأزمة وحسم باقى الملفات المتعلقة بها خاصة وان كل يوم تظهر مستحقات على النادى تسببت فى إيقاف القيد.

محاولات بيضاء لإنهاء أزمة القيد

وبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة ومحاولات كثيرة لحل الأزمة مع جميع الأطراف، حيث شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة وسداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر.

كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى وتوصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.

ويتبقى لنادى الزمالك بعض الأمور المتعلقة بأزمة القيد منها موقف سبورتنح لشبونة بشأن غرامة شيكابالا ومستحقات باقى صفقة سامسون اكينولا لنادى كاراكاس الفنزويلي.

سباق مع الزمن

ويحاول عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن ملف القيد ان يسابق الزمن لحسم كل الملفات المتعلقة بالقيد، خاصة وان الزمالك يحتاج إلى التوصل إلى تسوية بشأن الغرامات الموقعة عليه، من أجل تمكينه من رفع ايقاف القيد وتسجيل لاعبيه.

وهناك مفاوضات إيجابية مع سبورتنج لشبونة وفقا لتأكيد عمرو ادهم عضو مجلس إدارة الزمالك ، حيث مازالت المفاوضات مستمرة معهم للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف. بالإضافة إلى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.

غرامة لشبونة

وجهز مسئولو الزمالك قيمة القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة، تمهيدا لإرسالها إلى النادى البرتغالى حال موافقتهم على تقسيط الغرامة والوصول إلى حل للأزمة ، ويحاول مسئولو الزمالك توفير موارد مالية لتسديد ديون الأجانب فى أسرع وقت تجنبا لتعرضهم للتصعيد للفيفا