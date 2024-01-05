السائق العالمي يزيد الراجحي يطمح للفوز بمنصة تتويج أخرى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من العلا: يستعد السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي للمشاركة في النسخة 46 من رالي داكار الشهير، حيث سيكون هذا الموسم العاشر له في هذا السباق التاريخي.

يهدف الراجحي لتحقيق إنجازات جديدة واستعراض تاريخه الرياضي المليء بالتحديات في أصعب سباق في عالم السيارات.

إنجازات لافتة للنظر

على مر العقد الماضي من المنافسات الشاقة في عالم الراليات، نجح الراجحي في تحقيق إنجازات لافتة للنظر، مما جعله واحداً من أسماء الشهيرة في رياضة المحركات في مجال الراليات الصحراوية. إذ يعتبر الراجحي واحداً من أبرز الرموز في مجال الراليات الصحراوية.

السائق السعودي يزيد الراجحي

وبرهن السائق السعودي يزيد الراجحي خلال العشر السنوات الماضية في رالي داكار على مهاراته الاستثنائية وقدرته الفائقة في التغلب على التحديات الصحراوية في عالم راليات داكار. حجم الإصرار والعزيمة التي أظهرها الراجحي خلال رحلته الرياضية في داكار.

تجسدت مهاراته الاستثنائية في التنقل بين التضاريس الوعرة والظروف الجوية الصعبة المختلفة خلال العشرة النسخ الماضية في أمريكا اللاتينية خلال الخمس السنوات الأولى من مسيرته وعلى الأراضي المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الأخيرة.

أداء مذهل

بدأ الراجحي رحلته في رالي داكار عام 2015 على متن سيارة تويوتا، حيث أظهر أداءً مذهلاً في مشاركته الأولى مع ملاحه الألماني تيمو غوتشالك. في ذلك الوقت، كان يحتل مراكز متقدمة في الترتيب العام للمراحل الـ 13 التي تتألف منها الرالي. حقق أول فوز له على الإطلاق في المرحلة الثامنة، ولكن الحظ لم يكن حليفًا للبطل السعودي، حيث واجه مشكلة غير متوقعة في سيارته في المرحلة القبل الأخيرة. نعم كانت تلك البداية للشاب السعودي.

من دون شك، فرضت الموهبة السعودية حضورها القوي على ساحة أهم رالي صحراوي على مستوى العالم حيث أظهر الشاب السعودي يزيد براعته في ظهوره الأول في رالي داكار، أدهش العالم بإصراره وكفاءته وكيفية تحكمه بسيارته في ظهوره الأول في رالي داكار.

الراجحي على متن سيارته "تويوتا" في رالي داكار 2024

لم يستسلم هذا الشاب الطموح رغم تعرضه للتحديات عدة مرات في السنوات الماضية وعلى مصانع عديدة خلال السنوات التي تلت منها على متن سيارة ميني كوبر وركس وتويوتا هايلوكس على مدى العشر السنوات الماضية في تضاريس مختلفة في أمريكا اللاتينية إلا أن أصبح السعودي الأول الذي يحقق أفضل نتيجة له في رالي داكار على الإطلاق وذلك بصعوده منصة التتويج في عام 2022 في أعلى فئة للسيارات على متن تويوتا هايلوكس.

النسخة الخامسة

على صعيد المملكة، ستكون هذه النسخة الخامسة من رالي داكارعلى أرض الوطن هذا العام حيث نجحت المملكة العربية السعودية في استضافة خمس نسخ متتالية منذ عام 2020 لتصبح موطناً لأعرق وأقسى رالي على وجه الأرض. وتعود منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار مجددًا إلى السعودية بمسار جديد كلي خلال الفترة من الـ 5 وحتى الـ 19 من يناير المقبل، إذ يمتد السباق على مدار 12 مرحلة + مرحلة إستعراضية. ولمسافة تمتد حوالي 8500 كيلومتر في أنحاء مختلفة للمملكة، يمر المسار هذا العام بالعلا، والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ويختتم في ينبع، وتشارك في السباق 434 مركبة في مختلف فئات السباق، بمشاركة 778 سائقًا وملاحًا يمثلون أكثر من 72 دولة مختلفة.

وأسس الراجحي سمعة قوية كسائق محترف وفريق يتحدى الصعاب. وتعكس الرحلة الممتدة على مدى عقد من الزمن الروح الرياضية الفريدة والتفاني اللافت، مما جعله قوة محورية والنجمة الساطعة في عالم الراليات الصحراوية. كما انه يواصل صعوداً في تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات للوطن من خلال مشاركاته في 3 بطولات مختلفة على مدار العام برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشاللك.

الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشاللك

وبالطبع، ليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها يزيد بجانب ملاحه تيمو، فقد كان تيمو حليفا له في خمسة مواسم متتالية في رالي داكار إنطلاقاً من 2015 والى 2019 حتى عاد الثنائي الذهبي معاً من جديد للمرة السادسة في داكار 2024.

"أنهينا موسمًا شاقًا"

وأعرب العالمي يزيد عن استعداده للنسخة الخامسة من رالي داكار السعودية من مخيم العُلا الذي سيشهد إنطلاقة الرالي قائلاً: "أحمد الله على وصولنا هنا بعد أن أنهينا موسما شاقا بالنسبة لنا، بداية موسم جديد من رالي داكار كالعادة ونحن جاهزون لخوض النسخة العاشرة بالنسبة لي، أحتفل اليوم بمناسبة عقد من السنوات في رالي داكار.

"يوجد تغييرات طفيفة في قوانين رالي داكار هذا العام أيضًا. كما هو معتاد في كل عام، يجعل المنظمون الرالي أصعب عن السنة السابقة، وهذا ما يشتهر به رالي داكار. نتوقع منافسة صعبة خاصةً مع إدخال التغييرات في القوانين الرياضية، وسنتعرف على تفاصيلها أكثر في اجتماعاتنا القادمة في المخيم ، وخاصةً في المرحلة السادسة المعروفة باسم "كرونو 48".

"هدفي هو الفوز بلقب رالي داكار ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك مع ملاحي تيمو. كل الأمور تحت السيطرة وسيارتنا جاهزة للمشاركة في النسخة الـ 46 التي تتزين بشعار الشريك الرسمي الجديد جميل لرياضة المحركات"

تحديات صعبة

أعلن تميو عن استعداده الكامل لمواجهة المعركة الحاسمة مع بطلنا السعودي، حيث قال: "أنا مهيّأ ومتحمّس للغاية، وأنا دائماً جاهز بشكل خاص لمن يُمثِّل وطنه وهو يزيد الراجحي الذي يتنافس في رالي داكار على أرضه وبين جماهيره. لدينا إجماع بأننا ندرك سرعة يزيد هنا، وقد كانت الأمور ممتازة في العام الماضي حتى تعرض لمُشاكل تقنية".

وقفة للصيانة السريعة قبل استئناف المنافسة

تجعل التحديات في رالي داكار الأمور أكثر صعوبة دائماً، وخصوصاً في الأسبوع الأول الذي سيكون مليئًا بالتحديات، وخصوصاً في الجزء الأول قبل الوصول إلى صحراء الربع الخالي. في الأسبوع الأول، سنتجه نحو الجبال وسنواجه المزيد من المخاطر مثل الحجارة التي تسبب انفجار إطارات السيارة، وبعدها سنصل إلى صحاري الربع الخالي ونستريح هناك. بغض النظر، نحن بحاجة إلى السرعة والحفاظ على السيارة والتفكير الاستراتيجي.

"يستدعي الأسبوع الثاني أيضًا ضرورة أخذ الحذر. يبدو أن التحديات مستمرة حتى النهاية، ولكن الانتباه والفريق الجيد يمكنهم تحقيق نتائج جيدة. ندرك أن لدينا فريقًا رائعًا وسائقًا ممتازًا ونأمل أن أقوم بعمل جيد، وفي النهاية، أعتقد أننا يمكن أن نحقق نتيجة جيدة وأتمنى ذلك وأكثر من ذلك".