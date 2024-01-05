الامارات | تاريخ الصين في كأس آسيا.. مشاركات كثيرة و"صفر" بطولات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الصيني لكرة القدم للمشاركة للمرة الـ13 في بطولة كأس أمم آسيا المقررة في قطر بالفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.‏

ويأمل المنتخب الصيني أن يحالفه الحظ بهذه النسخة في حصد اللقب الذي لم يتوج به من قبل في تاريخه، رغم أنه شارك في ‏البطولة 12 مرة سابقة كان أولها في عام 1976.‏

وستكون آمال منتخب الصين في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عالية من المجموعة الأولى على الرغم من وجود حامل لقب كأس ‏آسيا منتخب قطر إلى جانب طاجيكستان ولبنان.‏

ويبدأ المنتخب الصيني، الذي تبلغ قيمته التسويقية 11.33 مليون يورو، مبارياته يوم 13 يناير أمام منتخب ‏طاجيكستان على ستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة، ثم يواجه المنتخب اللبناني يوم 17 من ذات الشهر على ستاد الثمامة، قبل أن ‏يختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 22 يناير أمام المنتخب القطري على ستاد خليفة القطري.‏

ورغم صعوبة مهمة المنتخب الصيني في نيل اللقب، إلا أن المدير الفني ألكسندر يانكوفيتش أكد أن فريقه لن يدخر أي جهد في ‏التحضير للبطولة القارية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.‏

ويمتلك يانكوفيتش فريقاً يتمتع بخبرة جيدة تحت تصرفه، حيث يعتمد الصربي على أمثال حارس المرمى يان جونلينج والمدافع ‏تشانج لينبينج وقائد الفريق وو شي والمهاجم وو لي، أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته مليون و500 ألف ‏يورو، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الأولى.‏

وكان المنتخب الصيني تأهل لهذه النسخة من البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور الثاني بعدما حصد ‏‏19 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها.‏

وستشهد هذه النسخة من البطولة المشاركة الثالثة عشرة على التوالي للمنتخب الصيني ، وكانت أبرز نتائجه هي حصوله على ‏المركز الثاني مرتين في 1984 و2004 والحصول على المركز الثالث مرتين في 1976 و1992 كما حصل على المركز الرابع ‏مرة واحدة كانت في نسخة عام 2000.‏

ما يعزز من فرص المنتخب الصيني في عبور دور المجموعات هو سجله المميز في هذا الدور حيث أنه حقق خمس ‏انتصارات وخسر في مباراة في آخر ست مباريات بهذا الدور منذ عام 2015.‏