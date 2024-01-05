شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. غزل المحلة يضم نادر رمضان وأحمد رفعت من زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى غزل المحلة فى التعاقد مع نادر رمضان وأحمد رفعت قادمين من نادى زد لتدعيم صفوف أبناء المحلة فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع الثنائى رفعت ونادر بركات على عقود الانتقال إلى غزل المحلة لمدة موسمين ونصف بعد موافقة نادى زد على رحيلهم ليكونا الصفقتين السادسة والسابعة لغزل المحلة حتى الآن.

وكان غزل المحلة نجح في ضم 5 صفقات حتى الآن هي فارس نيمار لاعب سمنود واتحاد السنبلاوين السابق لمدة 4 مواسم ونصف، الموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وطامية وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، وإسلام مجدي لاعب العبور لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى بسام وليد الظهير الأيمن لوادي دجلة وبروكسى، والكاميروني أونانا.

رحيل 7 لاعبين

في المقابل وافق حسام عبد العال على رحيل يوسف بيبو لاعب غزل المحلة إلى مكادى لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، وإعارة محمود علاء إلى نادى راية، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع كل من علي بسيونى وعبد الله بيكا ومجدي صبري، ورجب جمال ومصطفى الشاذلى بالتراضى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس في ترتيب دورى المحترفين برصيد 24 نقطة، جمعها من 14 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر مباراتين، سجل لاعبو المحلة 14 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.