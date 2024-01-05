برشلونة يكشف تفاصيل إصابة جواو كانسيلو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة جواو كانسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بيان رسمي.

بيان برشلونة عن إصابة كانسيلو

وقال برشلونة في بيان له: " إن الفحوصات الطبية أظهرت أن كانسيلو يعاني من "التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

وأكد البيان أن الإصابة طفيفة، موضحا أن موعد عودة اللاعب البرتغالي "ستحدده سرعة تعافيه من الإصابة".

إصابة كانسيلو

وتعرض كانسيلو للإصابة، بعد مرور 5 دقائق فقط من مباراة لاس بالماس (2-1)، أمس الخميس في الدوري الإسباني.