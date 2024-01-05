تأجيل دورى الناشئين والبراعم لكرة القدم فى الفيوم

ياسر رشاد - القاهرة - قررت منطقة كرة القدم بالفيوم تأجيل مباريات دورى الناشئين ومهرجانات البراعم فى المحافظة حتى انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسى .

اكد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم انه تم تاجيل مباريات الناشئين مواليد 2003 و 2005 و 2007 بالاضافة الى مهرجانات البراعم حتى انتهاء امتحانات نصف العام الدراسى وذلك حرصا على مصلحة اللاعبين ومستقبلهم الدراسى .

واشار الى استمرار دورى القسم الرابع والمقسم الى مجموعتين ويتصدر المجموعة الاولى فريق جولدن جيت وكفر محفوظ فى المركز الثانى ويتصدر فريقا سيلا والسيليين المجموعة الثانية .وايضا استمرار دورى القسم الثالث والذى يتصدره فريق توت عنخ امون ب 30 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق بى سويف الذى يحتل المركز الثانى .

ومن جهه اخرى استضافت منطقة الفيوم معسكراليوم الواحد لحكام كرة القدم والتى باشرها الكابتن احمد ابوالعلا عضو اللجنة الرئيسية والمحاضر باللجنة ومحمد طه محمد نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية .

حضر فاعليات المعسكر 48 من حكام الفيوم بمختلف الدرجات والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمحافظة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام بالفيوم والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين بمنطقة الكرة والكابتن عمر سيد معوض الادارى بالمنطقة.

بدأت فاعليات المعسكرفى قاعة نقابة المعلمين بمحاضرة القاها الكابتن احمد ابوالعلا شرح فيها فهم قانون كرة القدم ، وجميع التعديلات الجديدة و منها التسلل والانحراف واللعب المتعمد من المدافعين وركلات الجزاء وحالات الطرد والانذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وكافة التعليمات الادارية والفنية التي تقرها لجنة الحكام الرئيسية ، وعرض حالات فيديو للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وقام بتحليلها طبقا للتعديلات الجديدة .

كما اقيم الجانب البدني فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو و الذي قاده الكابتن محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية عن عمليات الاحماء قبل المباريات تبعها مواقف عملية فى الملعب اشرف عليها الكابتن احمد ابو العلا عن التمركز والاشارات والقرارات فى منطقة الجزاء و تصويب ركلات الجزاء والاخطاء التى يقع فيها مسدد ركلة الجزاء وحارس المرمى اثناء التنفيذ و اقيمت لقاءات وديه مصغرة للحكام والتدريب علي اشارات التسلل وضربات المرمي وكيفية ادارة المباريات وكيفية التمركز الجيد في الالعاب الصعبة و سرعة اتخاذ القرار الصحيح..