أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2023.. صور

اكتملت صفوف منتخب مصر بحضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي شارك لأول مرة في المران الجماعي للفراعنة مساء اليوم الجمعة.

ويخوض منتخب مصر معسكر مغلق في الفترة الحالية في العاصمة الإدارية، قبل انطلاق مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار في يناير الجاري بمشاركة 24 منتخبًا.

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي مساء اليوم الجمعة كامل العدد، في حضور 27 لاعبًا، وهم الذين قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني استدعاءهم لخوض البطولة.

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وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، وياسر إبراهيم، وأحمد سامي، ومحمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد، وأحمد فتوح، ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، وإمام عاشور، ومحمد النني، ومروان عطية، وأحمد السيد “زيزو”، ومهند لاشين، محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمود “كهربا”، وأحمد حسن “كوكا”.