رالي دكار: إكستروم الأسرع في المرحلة التمهيدية

الرياص - اسماء السيد - العلا (السعودية): سجّل سائق أودي السويدي ماتياس إكستروم الجمعة أسرع توقيت ضمن فئة السيارات في المرحلة التمهيدية البالغة 27 كيلومتراً في العلا، ضمن النسخة السادسة والأربعين من رالي دكار الصحراوي في المملكة العربية السعودية.

وحقق إكستروم الذي كان أيضاً الاسرع في المرحلة التمهيدية عام 2023 زمناً قدره 16:30.23 دقيقة، متقدماً على الأميركي سيث كينتيرو (تويوتا) الذي انتقل إلى الفئة الملكة بعد ثلاثة أعوام شارك خلالها في دكار على متن آلية مصنفة ضمن فئة "تي3".

قال كينتيرو البالغ 21 عاماً "كانت الأحاسيس جيدة، أردت أن أثبت أنني هنا للمنافسة مع الكبار. لقد سارت الأمور بشكل جيد، وكان هناك الكثير من الأفخاخ وقمنا بعمل جيد".

وانتقل كينتيرو إلى فريق تويوتا للحلول بدلاً من القطري ناصر صالح العطية، المتوج باللقب في العامين الماضيين والمغادر هذا العام إلى برودرايف.

وحقق العطية الساعي للقبه الثالث توالياً والسادس في مسيرته المركز الثاني عشر بعدما تأخر بفارق 1.01 دقيقة.

وقال الفرنسي ماتيو بوميل الذي يجلس إلى جانب العطية في مقعد الملاحة "من الجيد أن نرى أن كل شيء يعمل في سيارة جديدة".

وأردف "كان علينا أن نسجّل أسرع توقيت أو ألا نكون ضمن المراكز العشرة الأولى. لو أردنا أن نحتل المركز الثاني عشر عن قصد، لما كنا نجحنا في تحقيق ذلك. هو مركز جيد".

وبخلاف "العنابي"، كان النجاح حليف زميله الفرنسي سيباستيان لوب الذي احتل المركز الثالث بفارق 38 ثانية عن إكستروم.

قال بطل العالم للراليات تسع مرات والذي انهى نسخة العام الماضي في المركز الثاني "لم يكن الأمر بهذه السهولة. لم نكن نعرف ما إذا كان يتوجب علينا اعتماد القيادة الهجومية أو الهادئة (حتى لا نفتح المسار السبت). لكنني كنت خائفا من أن الحلول في مركز متأخر".

وتابع "فضلت اعتماد القيادة الهجومية وتسجيل توقيت جيد".

وتسمح المرحلة التمهيدية بتحديد ترتيب المنطلقين في المرحلة الأولى السبت بالنسبة لأسرع 10 سائقين ودراجين.

ووصل سائق أودي "مستر دكار" الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات في دكار مع 14 فوزاً، منها 6 في فئة الدراجات النارية، في المركز السابع متأخراً بفارق 45 ثانية، فيما لم يتمكن زميله الإسباني كارلوس ساينس، الفائز باللقب ثلاث مرات، من دخول العشرة الاوائل اذ تأخر 2.18 دقيقتين.

في الدراجات النارية

في فئة الدراجات النارية، كان الإسباني توشا شارينا (هوندا) الاسرع مع 17.35 دقيقة، متقدماً بفارق 12 ثانية على الأسترالي دانييل ساندرز (غاز غاز) الذي كان أنهى دكار العام الماضي في المركز السابع.

وحلّ الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس (هوسكفارنا)، بطل العالم، في المركز الخامس متأخراً 26 ثانية، فيما سجل شقيقه كيفن (كيه تي أم) بطل دكار تاسع أسرع توقيت بفارق 56 ثانية.

قال كيفن بينافيدس "كانت المرحلة التمهيدية قصيرة وتطلبت الكثير من الملاحة. أنا سعيد من النتيجة مع الأخذ في الاعتبار أنني أمضيت الكثير من الوقت من دون قيادة دراجة (بسبب اصابات عدة)".

وسينطلق المشاركون السبت مرة جديدة من مدينة العلا لخوض منافسات المرحلة الاولى، وصولاً إلى الحناكية (414 كلم مرحلة خاصة).