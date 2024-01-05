شاهد.. نيمار يواصل الإعداد بقوة للعودة إلى الملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - واصل النجم البرازيلي نيمار جونيور الإعداد بقوة من أجل العودة إلى الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي قبل شهرين والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريق الهلال السعودي في إحدى المباريات.

وتم نشر فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن دخول اللاعب مرحلة متقدمة من البرنامج العلاجي والتأهيلي، حيث أدى بعض التدريبات في الجيم لتقوية عضلات القدم.

الهلال يقرر التعاقد مع لاعب آخر بديلاً لـ نيمار

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارًا بالتعاقد مع لاعب أخر ليكون بديلا للنجم البرازيلي نيمار جونيور والذي يغيب عن المشاركة مع الزعيم منذ التعاقد معه بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودي في تقرير لها اليوم أن إدارة الهلال اتخذت قرارها بالتعاقد مع لاعب آخر بديلاً لـ نيمار، على أن يتم استبعاد اللاعب من القائمة لحين عودته من الإصابة مع بداية الموسم المقبل.

وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار في الصيف الماضي قبل أن يتعرض لإصابة بالرباط الصليبي ويبتعد عن المشاركة لمدة لن تقل عن 10 أشهر، حيث يحتاج النجم البرازيلي لعلاج وتأهيل طويل المدى.