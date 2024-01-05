شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى مديرا فنيا للاتصالات خلفا لجمعة مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى المصرية للاتصالات "وى"، تعيين هانى العقبى مديرا فنيا للفريق خلفا للراحل جمعة مشهور الذى قدم استقالته لسوء النتائج فى الفترة الأخيرة فى دورى المحترفين.

ويقود هانى العقبى فريق المصرية للاتصالات فى مواجهته يوم الاثنين المقبل، أمام النصر للتعدين بعدما وقع عقود تدريب الفريق بعد الاتفاق عل كل البنود.

ويعد هانى العقبى هو صاحب صعود فريق المصرية للاتصالات للدورى الممتاز فى المرة الماضية، وقاد أكثر من فريق فى الفترة الماضية مثل العبور والنصر للتعدين وغيرهما.

ويحتل فريق المصرية للاتصالات المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 17 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبو الاتصالات 20 لاعبا واستقبلت شباكه 21 هدفا.