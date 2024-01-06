شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 5 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 1 / 2024، فى مقدمتها 30 ألف مشجع فى ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا.

30 ألف مشجع فى ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام تنزانيا المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

منتخب مصر يواصل الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا بمشاركة محمد صلاح "فيديو وصور"

واصل لاعبو منتخب مصر تدريباتهم الجماعية تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا التي أقيمت على ستاد مصر بالمدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى بمشاركة جميع اللاعبين عقب أنضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى أمس للمعسكرلتكتمل بذلك القوة الضاربة للفراعنة استعدادا للبطولة المرتقبة.

محمد صلاح لـ"أبطال الألعاب الفردية": أنتم مشرفينا وبترفعوا اسم البلد "فيديو"