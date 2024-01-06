أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، منتخب مصر يواصل الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا بمشاركة محمد صلاح.

منتخب مصر يواصل الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا بمشاركة محمد صلاح "فيديو وصور"

واصل لاعبو منتخب مصر تدريباتهم الجماعية تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا التي أقيمت على ستاد مصر بالمدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى بمشاركة جميع اللاعبين عقب أنضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى أمس للمعسكرلتكتمل بذلك القوة الضاربة للفراعنة استعدادا للبطولة المرتقبة.

محمد صلاح لـ"أبطال الألعاب الفردية": أنتم مشرفينا وبترفعوا اسم البلد "فيديو"

وجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى وقائد منتخب مصر رسالة الى أبطال الألعاب الفردية خلال دعمهم لمنتخب الفراعنة قبل خوض منافسات كأس الأمم الافريقية 2024 بكوت ديفوار قائلا" إنتم مشرفينا كفاية أداؤكم في الأولمبياد والبطولات العالمية ودايمًا مشرفينا وبترفعوا اسم البلد وأنا عارف إن الرياضات الفردية صعبة". تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام تنزانيا المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى. الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لإنعاش خزينته يترقب النادي الأهلي إستلام مليوني و500 ألف دولار من الإتحاد الدولي لكرة القم "فيفا" مكافآة التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة التي أُسدل الستار عليها مؤخراً في السعودية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية. ثلاثى الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد اقترب ثلاثى النادى الأهلى صلاح محسن وأحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله "بيدو" من الانتقال إلى فريق مودرن فيوتشر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادى الأهلى. معتمد جمال يؤهل سامسون ونداى.. والأبيض يستأنف التدريبات غدا وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً للثنائي ابراهيما نداى و سامسون اكينولا، لاعبا الفريق لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية، حيث حصلت على إجازة غادرا فيها إلى بلادهما بإذن من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

خالد بيبو يشاهد فوز اهلي 2007 علي الزمالك بهدف دون رد

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول للنادى الاهلي على حضور المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٧، والتي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر.