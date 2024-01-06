توتنهام يفوز على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق توتنهام هوتسبير الفوز على بيرنلي بهدف نظيف، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف السبيرز الوحيد عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني من المباراة، والتي شهدت سيطرة كبيرة من جانب لاعبي توتنهام خلال شوطيها.

واستطاع لاعبي توتنهام من إحكام سيطرتهم على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة لصالح السبيرز 65%، بينما أمتلك بيرنلي الكرة بنسبة 35%.

بهذا الفوز نجح توتنهان في العبور للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بينما على صعيد الدوري الإنجليزي، فيتواجد توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما يحل بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

وكان توتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، إيميرسون رويال، إ، بن دافيز، ينوما أودوجي.

الوسط: أوليفر سكيب، بينتانكور، جيوفاني لو سيسلو.

الهجوم: ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.