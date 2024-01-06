عملاق أوروبي يستهدف التعاقد مع تشابي ألونسو

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية عن وجود رغبة قوية من أحد عمالقة أوروبا للتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني.

ويقدم المدرب الإسباني مستويات خيالية مع الفريق الألماني خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر ترتيب الدوري الألماني متفوقا على بايرن ميونخ مما جذب أنظار أندية أوروبا.

وحسبما أفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية في تقريرٍ لها أن إدارة بايرن ميونخ تسعى للتعاقد مع تشابي ألونسو ليتولى تدريب الفريق مطلع الموسم المُقبل.

اقرأ أيضًا – نجم توتنهام يوافق على عرض بايرن ميونخ

وأوضحت أن مسؤولي بايرن ميونخ يتطلعون لضم مدرب شاب يستطيع قيادة مشروع النادي خلال السنوات المُقبلة وتواجد الألماني توماس توخيل لا يتماشى مع الأهداف المستقبلية.

وأكدت الصحيفة أن النادي البافاري يسعى لاستغلال ابتعاد ريال مدريد عن السباق، بالاتفاق مع ألونسو بشكل عاجل في الموسم المقبل.