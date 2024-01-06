شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطمئن على محمود حمادة فى معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر اتصالا باللاعب محمود حمادة المنضم إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بكوت ديفوار للاطمئنان على حالته الفنية.

وحرص علي ماهر على تحفيز اللاعب للتمسك بالفرصة والالتزام بتعليمات روي فيتوريا مدرب الفراعنة خلال المباريات.

ويعتبر محمود حمادة أحد العناصر الأساسية لفريق المصري التي يعتمد عليها علي ماهر، ويخوض المصري مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق المقاولون العرب، وذلك في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى والجونة.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.