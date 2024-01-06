شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: عرض سعودى لـ مابولولو بـ 2 مليون دولار ونحتاج صفقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى تلقى عرضا من السعودية بقيمة 2 مليون دولار، ولا توجد مفاوضات من الأهلى والزمالك بشأنه.

وقال محمد مصيلحى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بأداء الاتحاد السكندرى مع طارق العشرى، رغم الأداء الذى يكون أقل فى بعض المباريات ولكن النتائج جيدة".

وأضاف رئيس الاتحاد: "لم أتلق أى اتصالات رسمية بشأن ضم هشام صلاح للزمالك، ولم يتحدث أى شخص معى بشأن هشام صلاح، ولا توجد أى عروض من الزمالك".

وأوضح: "الاتحاد السكندرى فريق متكامل والعشرى طلب مركزين على الأكثر لتدعيم الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية، نبحث عن مهاجم وظهير أيمن لتدعيم الفريق، وقائمة الاتحاد كويسة ومتزنة، ولن أفرط فى أى لاعب لا يوجد بديل له".

وتابع: "لن أفرط فى الأنجولى مابولولو إلا إذا وجدت بديلا قويا يسد مكانه ولم أتلق أى عروض من مصر بشأن مابولولو، وهناك عرض من السعودية بقيمة 2 مليون دولار ولكن لم نضم البديل حتى الآن، وهناك استفسار غير رسمى عن إمكانية ضم الأهلى لمابولولو".