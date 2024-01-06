شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: عرض سعودى لـ مابولولو بـ 2 مليون دولار ونحتاج صفقتين والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد مصيلحى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بأداء الاتحاد السكندرى مع طارق العشرى، رغم الأداء الذى يكون أقل فى بعض المباريات ولكن النتائج جيدة".
وأضاف رئيس الاتحاد: "لم أتلق أى اتصالات رسمية بشأن ضم هشام صلاح للزمالك، ولم يتحدث أى شخص معى بشأن هشام صلاح، ولا توجد أى عروض من الزمالك".
وأوضح: "الاتحاد السكندرى فريق متكامل والعشرى طلب مركزين على الأكثر لتدعيم الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية، نبحث عن مهاجم وظهير أيمن لتدعيم الفريق، وقائمة الاتحاد كويسة ومتزنة، ولن أفرط فى أى لاعب لا يوجد بديل له".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز