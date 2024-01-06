شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عروض عبد الرحمن مجدى وياو أنور للرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الإسماعيلى حقيقة رحيل عبد الرحمن مجدى وياو أنور، ثنائى الدراويش، عن الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر داخل الإسماعيلى إن الثنائى عبد الرحمن مجدى وياو أنور لم يتلقيا أى عروض رسمية حتى الآن، وكل ما يقال غير صحيح ومجرد اجتهادات لا أساس لها.

وأضاف المصدر أن الإسماعيلى متمسك باستمرار الثنائى داخل الفريق، إلا إذا جاء عرض قوى لأحدهم يقيمة إمكانياته لن نقف فى طريق أى لاعب.

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي حازم مرسى وعمرو السعيد، فى المباراة التى أشرك فيها إيهاب جلال كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصرى في بطولة الدوري.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.