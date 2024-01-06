شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم بعد راحة الـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال للاعبين لمدة 48 ساعة، والتى بدأت اول أمس الخميس.

وكان معتمد جمال منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لاراخة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر .

ويستغل الزمالك فترة التوقف الدولى بالمشاركة فى دورتين وديتين بالإمارات فى الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى بمشاركة فرق من السعودية وقطر والإمارات