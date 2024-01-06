5 نجوم ينتظرون حسم المصير في 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تبحث الأندية بصورة دائمة عن تدعيم صفوفها خلال فترات الانتقالات المختلفة ما يجعلها مليئة بالإثارة لحجم وقيمة التنقلات بين اللاعبين، وسيشهد ميركاتو عام 2024 مجموعة من نجوم الساحرة المستديرة على موعد مع حسم المصير.

مع بداية العام الجديد دخل 5 نجوم في الفترة الحرة التي يحق لهم فيها تحديد مصيرهم بأنفسهم دون الرجوع إلى أنديتهم لذا يبحث كل منهم عن وجهته المقبلة ما يضفي إثارة في ميركاتو صيف 2024.

ومن بين تلك الأسماء يظهر 5 نجوم ينتظرون تحديد مصيرهم في عام 2024 وفي السطور التالية نستعرضهم.

كيليان مبابي..

كيليان مبابي هو أحد النجوم التي تستحوذ على الأضواء بشكل كامل في الأونة الأخيرة لحسم وجهته المقبلة وذلك بعد ظل الصراع بين ناديه الحالي باريس سان جيرمان وأندية أخرى على رأسهم ريال مدريد.

ودائما يكون ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لمبابي كونه الأكثر جدية ومن جهة أخرى حلم الطفولة بالنسبة للمهاجم الفرنسي.

وكان مبابي على وشك التوقيع لريال مدريد في صيف 2022 مع نهاية عقده السابق، قبل أن يفاجئ الجميع بتمديد عقده لعامين.

لوكا مودريتش..

صاحب 38 عامًا لم يحسم وجهته المقبلة حتى الأن سواء الاستمرار مع ريال مدريد أو خوض تجربة جديدة، وفي ظل ذلك يدرس النجم الكرواتي كافة السيناريوهات المطروحة والتي على رأسهم السير على نهج نجوم أوروبا بالانتقال إلى الدوري السعودي خاصة وأن ريال مدريد لم يحسم قراره حتى الأن في مسألة تجديد التعاقد.

توني كروس..

يمر توني كروس بنفس ظروف زميله لوكا مودريتش حيث ينتظرا موقف ريال مدريد منهما لحسم موقفها خاصة وانهما يحق لهما التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وأصبح توني كروس ولوكا مودريتش حبيسا مقاعد البدلاء ويشاركا لأوقات قليلة مع ريال مدريد وهذا ينذر بأنهما خارج حسابات كارلو انشيلوتي مدرب الريال.

ولكن توني كروس موقفه مختلف نوعا ما عن مودريتش في فكرة الرحيل إلى الدوري السعودي، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن يريد الاعتزال في ريال مدريد.

أدريان رابيو..

يبدو أن أدريان رابيو يرغب في تكرار سيناريو باريس سان جيرمان وهو الرحيل بصفة مجانية عن ناديه الحالي يوفنتوس في الصيف الحالي، حيث لم يتوصل اللاعب والنادي الإيطالي لصيغة تعاقدية بشأن التجديد، مع خروج تقارير تفيد بأن الوجهة المقبلة للاعب الوسط الفرنسي ستكون مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

أوليفيه جيرو..

أوليفيه جيرو صاجب 37 عاما هو الأخر ينتهي عقده مع ميلان في يونيو المقبل، ويحق له حسم وجهته المقبلة دون الرجوع لناديه الحالي، على الرغم من تصريحاته التي تؤكد على رغبته في الاستمرار مع الروسونيري ولكن على ما يبدو أن إدارة النادي ترغب في فك الارتباط بهدف انتداب بديل حديث العمر.