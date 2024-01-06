شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطمئن على جاهزية رباعى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك على الاطمئنان على الرباعى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي، ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

و يخضع الرباعى للتدريبات التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادى وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للرباعي لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومى الخميس والجمعة لاراحتهم وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى

ويجهز مسئولو الزمالك الاستعدادات للسفر إلى الإمارات والإجراءات المتعلقة بالسفر عن طريق الجهاز الإدارى بالفريق