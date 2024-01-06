موعد مباراة ريال مدريد ضد أراندينا في كأس ملك إسبانيا.. والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفاً على نظيره أراندينا مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستقام المباراة في ملعب “المونتيسيو”، وتأتي ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس الملك للموسم 2023/2024.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أراندينا اليوم في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم في كأس ملك إسبانيا

سيتم بث المباراة على قناة SSC1 HD.

ملعب مباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم في كأس ملك إسبانيا

تقام المباراة على ملعب المونتيسيو.

معلق مباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم في كأس ملك إسبانيا

وسيقوم رؤوف خليف بالتعليق على أحداث المباراة اليوم.