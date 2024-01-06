زد يهدد الاهلي بخصوص صفقة مهاجم الدوري المصري

دخل نادي زد في مفاوضات قوية مع أحد اللاعبين المستهدفين من جانب النادي الاهلي لحسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي زد فتح خطوط اتصالات رسمية مع نادي المصري البورسعيدي لضم مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت التقارير أن المفاوضات في الوقت الحالي تدور حول الاتفاق المادى بين الطرفين، خاصة أن النادي المصرى يرغب فى الاستفادة لأقصى درجة من رحيل مروان حمدي بعد عرضه للبيع.

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وأعلن في وقت سابق نادي المصري إيقاف مروان حمدي وتغريمه مليون جنيه وعرضه للبيع، بعد قيام اللاعب بالبصق على الجماهير خلال مواجهة بيراميدز بالدوري خلال عملية استبداله.

وارتبط اسم مروان حمدي في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي بعد ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء بضمه.