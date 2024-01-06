أرسنال يهدد انتقال موهبة إيفرتون إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يرغب في تدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي أمادو أونانا، أحد أهداف نادي برشلونة لتعزيز خط وسطه، وهو أيضًا أحد اللاعبين الذين أدرجهم ميكيل أرتيتا في قائمته لتعزيزات أرسنال المحتملة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه يعد البلجيكي صاحب الأصول السنغالية، البالغ من العمر 22 عامًا، قطعة أساسية في مخططات إيفرتون في موسمه الثاني مع التوفيز.

وبدأ آرسنال بالفعل خطواته للتعاقد مع اللاعب، على الرغم من أن فريق التوفيز سيطلب مبلغ مالي يقدر بما يتراوح بين 70 و90 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب قد انضم إلى إيفرتون قادما من ليل الفرنسي في صيف 2022، وفي موسمه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، جذب بالفعل انتباه تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى برشلونة وآرسنال.