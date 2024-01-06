مانشستر يونايتد يعرض نجمه على برشلونة

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التخلص من لاعب ريال مدريد السابق رافاييل فاران، وقد عرضه على برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه يعد المدافع الفرنسي المركزي، الموجود في يونايتد منذ عام 2021، أحد اللاعبين الذين أصبحوا يمثلون مشكلة لإريك تين هاج ويبحث النادي الإنجليزي عن فرصة لرحيل اللاعب.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه يرى المدرب الهولندي أن اللاعب مثير للمشاكل ويريد رحيله مع لاعبين آخرين مثل جادون سانشو، الذي سيعود إلى دورتموند على سبيل الإعارة.

وبات يقوم مانشستر يونايتد بخفض فاتورة الأجور وإعادة تنظيم فريقه لمحاولة إنقاذ الموسم الكارثي.

ويعد فاران أحد اللاعبين العديدين غير السعداء في أولد ترافورد، وقد تم عرض قبل أسابيع قليلة العودة إلى ريال مدريد بسبب إصابة ميليتاو وألابا، وبحسب معلومات مختلفة فإن النادي الملكي لا يراه سيئا رغم استبعاد هذه الفرضية.