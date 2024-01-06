الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم البرازيلي رافينها بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي في الشتاء المقبل بعد عدم مشاركته بصفة أساسية مع البلوجرانا تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

ولم يلعب رافينها سوى 887 دقيقة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على مدار 18 لقاء إلا أن سجل 3 أهداف وصنع 7 أخرى.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن نادي الهلال السعودي أبدى اهتمامه مجددًا بالتعاقد مع البرازيلي رافينها حيث استفسر من برشلونة عما إذا كان هناك إمكانية للتعاقد معه في الشتاء الحالي.

وكان الهلال قد حاول في وقت سابق التوقيع مع البرازيلي إلا أن الأخير رفض فكرة مغادرة النادي الكتالوني قبل أن يضع الزعيم الأسيوي اللاعب مجددًا ضمن اهتماماته بعد قلة مشاركاته.