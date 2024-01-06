فانتازي... هل حان الوقت لاستخدام تشكيل 3-4-3 بعد عودة هالاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات بعض مراكز اللاعبين من أجل اختيار أفضل تشكيل يمكن استخدامه بعد عودة إيرلينج هالاند إلى تدريبات مانشستر سيتي.

وتأتي عودة النرويجي إلى التدريبات الجماعية خلال غياب أبرز منافسيه في فانتازي، محمد صلاح وسون هيونج مين بسبب مشاركتهما مع منتخباتهم الوطنية في كأس الأمم الإفريقية وكأس آسيا.

وأدت إصابة هالاند الأخيرة إلى اختيار العديد من مدربي فانتازي أولي واتكينز ودومينيك سولانكي كمهاجمين في تشكيل 3-5-2 الشهير في فانتازي.

وبعد أن غاب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه، انخفضت ملكية هالاند من 90 % إلى 53 في المائة فقط، ومع ذلك، فإن عودته لقيادة فريق الفانتازي، خاصة في ظل غياب صلاح وسون ، يعني أنه سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من أن خطة 3-4-3 تبدو الطريقة الأفضل في ظل غياب صلاح وسون ، إلا أن الترتيب العام للاعبين من حيث النقاط يوضح سبب كون خطة 3-5-2 هي التشكيل الأكثر شعبية حتى الآن، ولماذا من المحتمل أن تكون الخطة الأكثر فعالية بدءا من الجولة 25.

وفي قائمة لاعبي فانتازي، هناك 44 لاعبا حققوا أكثر من 70 نقطة هذا الموسم، 25 لاعب خط وسط وثمانية فقط مهاجمين.

وفي قائمة أخرى، يوجد 23 لاعبا حققوا أكثر من 80 نقطة، 15 لاعب خط وسط و5 مهاجمين فقط.

وهذا يسلط الضوء على أفضلية لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي على المهاجمين.

وهناك ثمانية لاعبين تبلغ تكلفتهم 6.5 مليون جنيه إسترليني أو أقل في فانتازي حققوا 80 نقطة هذا الموسم، سبعة منهم لاعبو خط وسط وواحد فقط مهاجم.

ومن بين 15 لاعبا تكلفتهم 7.5 مليون جنيه إسترليني أو أقل في شريحة 80 + نقطة، يواصل لاعبو خط الوسط الأفضلية ب 11 مقارنة بثلاثة مهاجمين.

إن إمكانات صلاح وسون في تحقيق الكثير من النقاط تعني أن مدربي فانتازي يجب أن يجدوا مكانا لكليهما إلى جانب هالاند عند عودتهم.

وثنائي خط الوسط هما اللاعبان الوحيدان اللذان تمكنا من تحقيق 10 نقاط فأكثر، أكثر من أربع مرات في موسم 2023/24، حيث فعل صلاح ذلك في سبع مناسبات مقارنة بستة لسون .

ولعب نظام التسجيل في فانتازي دورا رئيسيا في نجاحهما، ويظهر سبب كونهم منافسين أقوياء لهالاند على شارة "الكابتن".

ويحصل لاعبو خط الوسط في فانتازي على خمس نقاط مقابل كل هدف يسجلونه، ويحصلون على نقطة عندما يحافظ فريقهم على شباكه نظيفة.

ويمنح المهاجمون أربع نقاط فقط مقابل كل هدف يسجلونه ولا يستفيدون من الشباك النظيفة لفرقهم.

وتؤكد الإحصائيات هيمنة لاعبي خط الوسط عندما يتعلق الأمر بالحصول على الكثير من النقاط بصفة مستمرة.

ومن بين اللاعبين العشرين الذين حققوا 10 نقاط فأكثر خلال ثلاث مناسبات على الأقل هذا الموسم، هناك 14 لاعبا في خط الوسط وثلاثة فقط في الهجوم.

وكان أمثال أنتوني جوردون (6.1 مليون جنيه إسترليني) وكول بالمر (5.6 مليون جنيه إسترليني) أصحاب الميزانية المنخفضة، حققا 10 نقاط فأكثر خلال أربع مناسبات مثل هالاند.

وبالمقارنة، تبلغ تكلفة واتكينز لاعب أستون فيلا 8.9 مليون جنيه إسترليني، لكن لم يحقق عشر نقاط فأكثر سوى ثلاث مرات، وهو نفس العدد الذي حققه كريس وود لاعب نوتنجهام فورست (4.9 مليون جنيه إسترليني).

في النهاية، ما الذي يجب على مدربي فانتازي فعله؟

ليس هناك شك في أن شراء هالاند هو أولوية قصوى ويجب على مدربي فانتازي استخدام الأموال من بيع صلاح أو سون لتسهيل هذه الخطوة.

وعلى الرغم من أن خطة 3-4-3 يمكن أن تؤتي ثمارها سريعا، إلا أنها يجب أن تكون مؤقتة.

وعندما يعود صلاح وسون إلى الدوري الإنجليزي، سيرغب مدربي فانتازي في شرائهما مرة أخرى والحصول على لاعب رخيص الثمن في خط الهجوم، مثل آرتشر.

وهناك خيارات جيدة في خط الوسط أكثر بكثير من تلك الموجودة في المهاجمين، من حيث الكمية والقيمة، وتشكيل 3-5-2 هو أفضل طريقة لتحقيق النقاط على المدى الطويل.

ويوجد كل من هالاند وواتكينز في أكثر من 53 في المائة من مدربي فانتازي، في حين أن جوليان ألفاريز وسولانكي مملوكان بنسبة 35 و27 في المائة على التوالي.

وتشكيل 3-4-3 سيكون أقل تنوعا بين لاعبي الخط الأمامي مقارنة بخطة 3-5-2، مما يحد من فرص التقدم في مراكز التصنيف العالمي لفانتازي.

وسيكون مركز خط الوسط أكثر قوة بعودة صلاح وسون، إلى جانب لاعبين مثل هوانج هي تشان ومحمد قدوس.

وليس هناك شك في أن الحصول على هالاند يجب أن يكون الأولوية، لكن التخطيط لعودة صلاح وسون لا تقل أهمية عن ذلك، ويبدو أن تشكيل 3-5-2 هو أفضل خطة يمكن البناء عليها من أجل استيعاب اللاعبين الثلاثة الكبار بدءا من الجولة 25.