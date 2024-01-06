فانتازي.. "هل تشكيل 3-4-3 الأفضل الآن؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يتناقش خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي من أجل معرفة الخطة الأفضل للفترة المقبلة، وهل تشكيل 3-4-3 هو الأفضل مع عودة إيرلينج هالاند من الإصابة.

وقال لي بونفيلد: "كنت أفضل اللعب بطريقة 3-5-2 هذا الموسم، نظرا لكثرة الخيارات الجيدة في خط الوسط، ومع عودة هالاند وتألق أولي واتكينز، سيكون الأمر الآن على عاتق دومينيك سولانكي ومستواه لإقناعي بأن خطة 3-4-3 تستحق التمسك بها كخطة أساسية".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "استخدام هذا التشكيل صعب، هناك العديد من خيارات خط الوسط الجيدة، بما في ذلك ريتشارليسون وجارود بوين، الذين يلعبون كمهاجمين لفريقهم ويحصلون على نقاط إضافية للأهداف والشباك النظيفة".

وواصل: "مع ذلك، فإن واتكينز وهالاند لا غبار عليها حتى الآن، وأظهر سولانكي أنه يمكن لمدربي فانتازي الاعتماد عليه أيضًا، لكنني ما زلت أعتقد أن أفضل خطة هي 3-5-2، مع وجود كاميرون آرتشر كمهاجم ثالث".

ومن جانبه قال نيك هاريس: "أعتقد أن هناك مزايا لكل من التشكيلتين 3-5-2 و3-4-3، حيث توجد خيارات لاعبين جيدين في كلا المركزين، لذلك يعتمد الأمر بشكل كبير على ميزانية فريقك".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أنا حاليًا أنوي التحول إلى خطة 3-4-3، مع غياب سون هيونج مين ومحمد صلاح، يبدو أن شراء أليخاندرو جارناتشو أو لاعب آخر بسعر منخفض بدلا من سون هي أفضل طريقة، لأن هذا يمكنني من شراء هالاند بجانب سولانكي وواتكينز، وأعتقد أن جارناتشو خيار بسعر منخفض أفضل من آرتشر".