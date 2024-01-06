7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 يناير 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف إمام عاشور قبل الظهور فى أمم أفريقيا،اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للحكام الدوليين 2024 بعد اعتمادها من فيفا .

اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للحكام الدوليين 2024 بعد اعتمادها من فيفا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024، بعد اعتمادها بشكل رسمى من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف إمام عاشور قبل الظهور فى أمم أفريقيا

كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة وصول عروض إحتراف من الخليج للتعاقد مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق قبل مشاركته في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لا توجد أي عروض رسمية وصلت الاهلى للتعاقد مع إمام عاشور قبل ظهوره مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية".

زد يفتح باب المفاوضات مع المصرى لضم مروان حمدى فى الميركاتو الشتوى

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري عن دخول نادي زد فى مفاوضات مع النادي البورسعيدي لضم مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

مجلس الإسماعيلى يضع خطة للاحتفال بـ"مئوية الدراويش".. اعرف التفاصيل

اتفق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على وضع خطة للاحتفال بمرور مئة عام على إنشاء القلعة الصفراء، تتضمن العديد من المحاور، سواء على صعيد التعريف بالنادى ورموزه وأساطيره أو إقامة احتفالية كبرى فى استاد الإسماعيلية ومباراة ودية مع فريق أوروبى.

الزمالك ينتظر رد سبورتنج لشبونة وكاراكاس لتسوية المستحقات المتأخرة

يواصل مسئولو الزمالك مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة البرتغالى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف خاصة وأن ازمة ايقاف القيد قاربت على الانتهاء. بعد سداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم. بالإضافة إلى تسوية حق رعاية سامسون لدى نادى ليون النيجيرى، وكذلك بالإضافة الى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.

طالب مسئولو النادى الأهلي من أحمد عبد القادر لاعب الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.