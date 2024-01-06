شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 يناير 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف إمام عاشور قبل الظهور فى أمم أفريقيا،اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للحكام الدوليين 2024 بعد اعتمادها من فيفا .
اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للحكام الدوليين 2024 بعد اعتمادها من فيفا
الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف إمام عاشور قبل الظهور فى أمم أفريقيا
كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة وصول عروض إحتراف من الخليج للتعاقد مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق قبل مشاركته في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لا توجد أي عروض رسمية وصلت الاهلى للتعاقد مع إمام عاشور قبل ظهوره مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية".
زد يفتح باب المفاوضات مع المصرى لضم مروان حمدى فى الميركاتو الشتوى
كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري عن دخول نادي زد فى مفاوضات مع النادي البورسعيدي لضم مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
مجلس الإسماعيلى يضع خطة للاحتفال بـ"مئوية الدراويش".. اعرف التفاصيل
الزمالك ينتظر رد سبورتنج لشبونة وكاراكاس لتسوية المستحقات المتأخرة
طالب مسئولو النادى الأهلي من أحمد عبد القادر لاعب الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز