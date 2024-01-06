شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعداداً لودية تنزانيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباً صباحياً باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، استعداداً لمواجهة تنزانيا ودياً فى السادسة مساء غد الأحد في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

شارك في المران 27 لاعبا وهم: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى و أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى و حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة و محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا في إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم إفريقيا، والتي تقام على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيه، وتصل إلى 75 جنيه للدرجة الأولى، وأخيرا 250 جنيه لفئة VIP.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.