الامارات | رابطة المحترفين الإماراتية تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في "ديسمبر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر ديسمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ماتيوس ليما وجويلهيرم دا سيلفا لاعبا شباب الأهلي، عمر خربين لاعب الوحدة، مانولو غابياديني لاعب النصر، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد خالد السناني حارس الوصل، حسن حمزة حارس شباب الأهلي، وعادل الحوسني حارس الشارقة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.