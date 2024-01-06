الامارات | لاعب النصر يتسبب بأزمة للمنتخب السعودي في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة بعدما أكدت التقارير الطبية صعوبة لحاق لاعب وسط النصر أيمن يحيى بمباريات "الأخضر" في كأس أمم آسيا 2023، إثر تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية مع لبنان، الخميس الماضي، والتي كسبها رجال المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بهدف نظيف.

وقالت "الرياضية" السعودية، اليوم السبت إن أيمن يحيى يعاني تمزق في أربطة الكاحل، ويحتاج لفترة علاج، لن يسعفه الوقت لإتمامها قبل كأس آسيا لكرة القدم، التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اختار أيمن يحيى في القائمة النهائية للبطولة، المؤلفة من 26 لاعبا، والتي تخوض معسكرا في الدوحة استعدادا لبطولة القارة الصفراء.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات عمان وتايلاند وقرغيزستان.