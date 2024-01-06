أتلتيكو مدريد يتعادل مع لوجو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مواجهة أتلتيكو مدريد أمام نظيره لوجو، ضمن منافسات الدوري الـ 32 من كأس ملك إسبانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريقي، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنخيل كارو".

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو قد بدأت في الخامسة من مساء اليوم، حيث يرغب الروخيبلانكوس في تحقيق الفوز.

جاء هدف التقدم في المباراة عن طريق أنخيل كوريا في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول، بينما تعادل لياندرو أنتونيتي للوجو في الدقيقة 39، لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

وكان دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أوبلاك.

الدفاع: أزبيليكويتا، خيمينيز وسويونكو.

الوسط: مولينا، جالان، فيتسيل، ساؤول وريكيلمي.

الهجوم: ديباي وكوريا.

ويبحث سيميوني عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة للاستعداد بقوة لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، والمقرر لها الأربعاء المقبل، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.