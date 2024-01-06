استشهاد مدرب منتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مساء اليوم السبت، عن استشهاد هاني المصدر مدرب منتخب فلسطين الأولمبي، على إثر تعرضه للضرب من قوات الاحتلال.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي له اليوم:” استشهاد الكابتن هاني المصدّر “أبو العبد” لاعب كرة القدم السابق، والمدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي “.

وأضاف:” جراء إصابته شظايا صاروخ أسقطته طائرات الاحتلال قرب منزله في قرية المصدّر بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، صاحب الاثنين والأربعين عاماً ترك خلفه أثراً مميزاً في الملاعب الفلسطينية كلاعب ومدرب، ليشكل فقدانه ألماً كبير في قلوب عائلته ومحبيه، وخسارة أخرى جديدة لكرة القدم الفلسطينية”.

اقرأ أيضًا.. صفقة تبادلية تحل أزمة منبوذ الاتحاد السعودي

وأردف:” لاعب الوسط الأنيق، صاحب التمريرات الساحرة، والشخصية القيادية والإيجابية والأخلاق العالية، بدأ مسيرته كلاعب في صفوف نادي المغازي، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي حتى اعتزاله اللعب في عام 2018″.

وواصل:” يأتي رحيل هاني الصدر، في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه بحق شعبنا الفلسطيني، والذي تصاعد في الأشهر الثلاثة الماضية، ليشمل كافة مناحي الحياة ومنها الحياة الرياضية، من استشهاد رياضيين واستهداف للمنشآت الرياضية، فضلاً عن حالات الاعتقال وإصابات.