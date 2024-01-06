شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف بالمجر والان مع تفاصيل الخبر
وخاض هشام مباريات قوية على مدار اليوم بالبطولة حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ 128 في الأدوار الإقصائية ويفوز على بطل اليونان بنتيجة 15-5.
وفي دور الـ64 فاز هشام على بطل سنغافورة بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز على بطل المجر في دور الـ32 بنتيجة 15-12.
واستطاع هشام الفوز في دور ثمن النهائي على بطل فرنسا بنتيجة 15-12 ثم تمكن من الفوز على بطل تركيا في دور ربع النهائي بنتيجة 15-14 قبل أن يخسر من بطل رومانيا في نصف النهائي ويحصد برونزية الفردي.
وشهدت البطولة مشاركة كل من زياد نوفل و أحمد هشام و ياسين خضر و أدهم عماد ويقود الفريق محمود عبد الغفور كمدرب فيما يترأس البعثة ميرفت حسانين عضو مجلس إدارة الاتحاد.
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