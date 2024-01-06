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أحمد هشام يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف بالمجر

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القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة المقامة بمدينة بودابيست بالمجر خلال يومي 6 و7 يناير الجاري.
 

وخاض هشام مباريات قوية على مدار اليوم بالبطولة حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ 128 في الأدوار الإقصائية ويفوز على بطل اليونان بنتيجة 15-5.

 

وفي دور الـ64 فاز هشام على بطل سنغافورة بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز على بطل المجر في دور الـ32 بنتيجة 15-12.

 

واستطاع هشام الفوز في دور ثمن النهائي على بطل فرنسا بنتيجة 15-12 ثم تمكن من الفوز على بطل تركيا في دور ربع النهائي بنتيجة 15-14 قبل أن يخسر من بطل رومانيا في نصف النهائي ويحصد برونزية الفردي.

 

وشهدت البطولة مشاركة كل من زياد نوفل و أحمد هشام و ياسين خضر و أدهم عماد ويقود الفريق محمود عبد الغفور كمدرب فيما يترأس البعثة ميرفت حسانين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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