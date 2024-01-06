موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التنزاني خلال الأيام المقبلة ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا يوم الأحد المقبل، وتجمع المباراة بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد نهاية المباراة مباشرة، حيث تتجه البعثة بعد اللقاء إلى مطار القاهرة.



موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية:



تنطلق مباراة مصر وتنزانييا في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.



جاءت قائمة مباراة منتخب مصر التي تخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2023:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي

في خط الدفاع: أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، وياسر إبراهيم، وأحمد سامي وأحمد فتوح، ومحمد حمدي، ، ومحمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: حمدي فتحي، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد السيد "زيزو"، ومحمد النني، ومهند لاشين، محمود حمادة.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى محمد، ومحمود "كهربا"، وأحمد حسن "كوكا"، ومصطفى فتحي، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش.

