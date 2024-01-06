حنبعل المجبري يقترب من الانتقال للدوري الإسباني على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أقترب التونسي حنبعل المجبري لاعب خط وسط مانشستر يونايتد من الانتقال إلى نادي إشبيلية على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو".

ولدى اللاعب التونسي عروض من نادي فرايبورج الألماني بجانب ليون الفرنسي، لكن حنبعل قرر الانضمام إلى الدوري الإسباني عبر بوابة إشبيلية.

ويتناقش اليونايتد وإشبيلية الآن على شروط الإعارة، بعد إنهاء النادي الإسباني جميع المفاوضات مع حنبعل المجبري.

جدير بالذكر، تم تصعيد اللاعب التونسي للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2022/23 قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى برمنجهام خلال نفس الموسم ويعود مرة أخرى.

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