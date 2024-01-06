محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد المدرب العام لمنتخب فلسطين الأولمبي "هاني المصدر" نتيجة قصف الاحتلال الصهيونى لقطاع غزة.

وقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برئاسة الفريق جبريل الرجوب عبر بيان رسمي، التعازي لاستشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، والمدرب العام للمنتخب الأولمبي.

وجاء نص البيان كالآتي: "يتقدم الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم باستشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، والمدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي".

واختتم البيان: "الكابتن هاني المصدر الذي ارتقى بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقاً بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية ونسأل المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان على هذا المصاب العظيم، وأن ينتهي هذا العدوان الدموي على شعبنا الفلسطيني والاستهداف المستمر لرياضتنا الفلسطينية".

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