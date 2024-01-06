شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 6 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 6 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

أجرى مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، بشأن تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر المدير الفني، ولجنة التخطيط في بقائه بالنادي. الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على صفقة وسام أبو على يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع وسام أبو علي كهاجم سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف فريقه في الدور الثاني من الموسم الحالي. إصابة مؤمن خيرى لاعب سلة الأهلى بكسر فى أنكل القدم خضع مؤمن خيري، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، لإجراء فحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته ‏بكسر في «أنكل» القدم خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمباريات.

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، من أجل الاطمئنان عليه، بعدما غاب عن فريقه الفترة الماضية لظروف الإصابة.

حدد الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا للاعبين خلال فترة الراحة التى حصل عليها، لأداء تدريبات محددة خلال الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوعين عقب التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال.

تعافى محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشد فى العضلة الخلفية، وأصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية مع عودة المارد الأحمر للتدريبات الجماعية يوم 11 يناير الجاري.

اتفق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع الجهاز الطبي على عودة أحمد عبد القادر لاعب الفريق لاستكمال برنامجه التأهيلي يوم 10 يناير الجارى، أى قبل 24 ساعة من عودة ‏الفريق إلى التدريبات الجماعية.

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