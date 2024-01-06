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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 6-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن النادى له حق رعاية فى صفقة انتقال إمام عاشور للنادى الأهلى، وأن إدارة القلعة البيضاء تسعى الفترة الحالية للحصول على حقوق النادى من جميع الاتجاهات.

كواليس عودة الزمالك للتدريبات فى 10 صور استعدادا لدورتى معسكر الإمارات

استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعدادا للمشاركة فى دورتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجارى، بمشاركة فرق من السعودية وقطر والإمارات والصين والمغرب، وذلك خلال المعسكر المغلق الخاص بالفريق الأبيض هناك. أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن النادى له حق رعاية فى صفقة انتقال إمام عاشور للنادى الأهلى، وأن إدارة القلعة البيضاء تسعى الفترة الحالية للحصول على حقوق النادى من جميع الاتجاهات. أدى حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. شارك السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت ظهر اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التى أقيمت ظهر اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.. يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، لتجهيزهم من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

استقر مسئولو نادى الزمالك على إبرام صفقة تبادلية مع البنك الأهلى، فور حل أزمة إيقاف القيد، من أجل تدعيم صفوفه، حيث اتفق مسئولو القلعة البيضاء مع نظرائهم بالبنك على الخطوط العريضة لتلك الصفقة دون الدخول فى تفاصيل، لحين حل أزمة إيقاف القيد.

يواصل مسئولو الزمالك مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة البرتغالى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف خاصة وأن ازمة ايقاف القيد قاربت على الانتهاء. بعد سداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم. بالإضافة إلى تسوية حق رعاية سامسون لدى نادى ليون النيجيرى، وكذلك بالإضافة الى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون، حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك على الاطمئنان على الرباعى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي، ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة .