شكرا لقرائتكم خبر من يعوض غياب نيمار.. إيتو أم بوانجا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع موقع TransferMarckt العالمي انتقال مهاجم ستاد ريمس الفرنسي، الياباني إيتو، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويلعب جونيا إيتو البالغ من العمر 30 عاما لصالح ستاد ريمس منذ يوليو 2022، قادما من جينك البلجيكي، كما يلعب للمنتخب الياباني منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.

كما أشارت صحيفة موندو ديبور تيفو الإسبانية إلى احتمال استقطاب مهاجم لوس أنجلوس الغابوني دينيس بوانجا (29 سنة)، خلال فترة الانتقالات ذاتها، ليكون بديلا عن قائد المنتخب البرازيلي المصاب نيمار جونيور، الذي سيعود إلى الملاعب في مارس المقبل، بعد إجرائه عملية ناجحة في الرباط الصليبي، عقب إصابته في لقاء منتخب بلاده امام منتخب الأوروغواي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، واشترط لوس أنجلوس حصوله على 15 مليون يورو، كونه مرتبطا بعقد يمتد حتى ديسمبر 2025، وسط منافسه شرسة مع ناديي تيغريس المكسيكي ونيس الفرنسي، إلا أن اللاعب متشجع للعب في دوري روشن السعودي، حسب الصحيفة.

وكان بوانجا حضر للملاعب الأمريكية موسم 2022 قادما من سانت إيتيان الفرنسي، إذ سجل 28 هدفا من أصل 110 مباريات شارك فيها على مختلف المسابقات، ونجح في الحصول على لقب هداف دوري أبطال الكونكاكاف بـ7 أهداف، ويحمل في سجله المشاركة في 35 مباراة دولية نجح في تسجيل 7 أهداف، كما نجح في تسجيل 41 هدفا مع ناديه لوس أنجلوس في 58 لقاء شارك فيه، ونجح في صناعة 15 هدفا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.

مسيرة بوانجا الكروية