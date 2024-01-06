شكرا لقرائتكم خبر قائد الشباب على بعد خطوة من نيولز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «espn» الرياضية أن المفاوضات بين بانيغا وبوكا جونيورز توقفت، بسبب اختلافات مالية، مما جعل نادي نيولز أولد بويز يدخل في الصفقة، إذ قدم للاعب عرضا بعقد لعامين، مع خيار التمديد لعام آخر، براتب أعلى مما قدمه البوكا.

وكان قائد الشباب السعودي طلب من إدارة ناديه السماح بمغادرة الليوث، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وإنهاء عقده الذي ينتهي في يونيو 2024 بالتراضي بين الطرفين، وهو ما قوبل بالموافقة من جانب النادي العاصمي.

في سياق متصل، أكد رئيس نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، إجناسيو أستور، أن التعاقد أصبح وشيكا مع قائد الشباب السعودي.

وقال لشبكة «TyC Sports» عن وصول بانيغا الوشيك: «الأمور تسير على الطريق الصحيح، والعمل جار على إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة .. يقوم المحامون بإعداد العقد، وبمجرد الاتفاق على كل البنود سنُنهي العملية، لكنها لم تنته بعد».

وتعمق أستور في المفاوضات مع لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الأرجنتيني: «لقد بحثنا عنه بالفعل في مناسبات سابقة، ولم يحالفنا الحظ بسبب العقود التي كانت لديه. اتصلنا به منذ شهرين، وحدثت الأمور حتى يتمكن من العودة، وآمل أن ينتهي بنا الأمر كما نريد، وأن يكون بانيغا في نادينا».