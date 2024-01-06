أندية سعودية تزاحم الزمالك على ضم صفقته المنتظرة

أكد أمير الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي، أن عدة أندية سعودية ترغب في التعاقد مع المالي بوبكر تراوي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع المهاجم المالي بوبكر تراوي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال الحيزم في تصريحات لصحيفة الميدان الرياضي السعودية: “تلقينا عروضا من عدة أندية سعودية في الوقت الحالي للحصول على خدمات بوبكر تراوري في يناير الجاري”.

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وتابع رئيس الاتحاد المنستيري التونسي: “المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن لضم المهاجم بوبكر، ولكن لن أستطيع ذكر أسماء أنظية في الوقت الحالي”.

واختتم: “هناك أيضا رغبة من أندية أفريقية أخرى ترغب في ضم بوبكر تراوري، ولكن لم نحدد القيمة السوقية لبيع اللاعب حتى الآن، وليس لدينا مانع لبيعه في السوق الشتوي الجاري بشكل رسمي”.

وخاض بوبكر تراوري، مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي، هذا الموسم 12 مباراة في مسابقة الدوري التونسي، نجح في تسجيل 10 أهداف ولم يصنع أي هدف خلال المباريات الأخيرة.