شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة فى أمم أفريقيا وإعلان إبراهيم نور الدين الحكم الدولى اعتزاله نهاية الموسم الجارى.

الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مكونات المدينة والصالات ونظامها وكيفية العمل فيه، وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات وأرضية الصالات.

الرئيس السيسى من تدريب المنتخب المصرى: نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدريب المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "اسمحولي أرحب بيكم وسعيد أني شوفتكم وأتمني لكم التوفيق.. هنتكلم عملنا إيه في مصر قبل الحديث عن المنتخب". فيتوريا للرئيس السيسى: واثق أننا كفريق سنبذل كل ما نمتلكه لإسعاد الجماهير المصرية قدم مدرب منتخب مصر روى فيتوريا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده تدريبات المنتخب الوطنى بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طالب مسئولو النادى الأهلي من أحمد عبد القادر لاعب الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024، بعد اعتمادها بشكل رسمى من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أعلن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين اعتزامه اعتزال التحكيم نهاية الموسم الجارى 2023 - 2024، مفضلا منح الفرصة لزملائه الحكام الشباب.

منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعداداً لودية تنزانيا غداً