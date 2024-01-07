إقالة مدرب راقصي السامبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد البرازيلي إقالة مدرب منتخب البرازيل، فرناندو دينيز، وفقا لما أوردته تقارير صحفية.

وكان دينيز قد تولى تدريب البرازيل في ديسمبر من عام 2022 بعد رحيل المدرب تيتي، بجانب الاستمرار في منصبه مدربا لنادي فلومينينسي، حتى يونيو 2024؛ ولكن رئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريغيز، قرر الاستغناء عن خدماته.

وحسب شبكة «EPSN» العالمية في نسختها البرازيلية، فإن إدنالدو رودريغيز جمعته مكالمة هاتفية مع رئيس فلومينينسي وأبلغه بقراره، كما تم إعلام المدرب فرناندو دينيز بهذا الأمر.

وأوضح التقرير أن رئيس الاتحاد البرازيلي شدد على إعجابه بما قدمه المدرب رفقة السامبا، ولكنه لا يريد إبعاده عن فريقه.

وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي للمنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد، لذا تم الاستغناء عن دينيز بعد تأكد عدم رحيل مدرب الملكي في يونيو القادم.

ولم يتمكن دينيز، بطل ليبرتادوريس مع فلومينينسي، من تقديم الأفضل مع السيليساو في ست مباريات، حيث فاز راقصو السامبا في مباراتين اثنتين فقط وتعادلوا في واحدة وخسروا 3 مواجهات.

وكشفت شبكة «غلوبو» البرازيلية أنّ دوريفال جونيور مدرب ساو باولو قد يحل محل دينيز، حيث تواصل رئيس الاتحاد البرازيلي مع مقربين من المدرب البالغ من العمر 61 عاما، ومع رئيس النادي.