إيريك داير يقترب من بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل رغبة توماس توخيل، المدير الفني للنادي البافاري، في جلب قلب دفاع آخر لتدعيم الخط الخلفي للفريق، يقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع مدافع جديد في انتقالات يناير 2024.

وسيفتقد النادي البافاري مدافعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي، لشهر تقريبا، نظرا لمشاركته في كأس آسيا قطر 2023؛ لذا يرغب بايرن ميونخ في ضم مدافع جديد. وحسب شبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، فإن بايرن ميونخ في محادثات مع توتنهام هوتسبير من أجل الحصول على توقيع إيريك داير في انتقالات يناير 2024.

ودخل اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 29 عاما، الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع توتنهام، ما يعني أنه حر في التحدث مع أي أندية أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أنّ بايرن ميونخ يعتزم إبرام صفقة مع السبيرز للحصول على توقيع المدافع الإنجليزي؛ إذ لن يكون من الممكن جلبه بنظام الإعارة؛ لأن عقده مع النادي اللندني سوف ينتهي في يونيو 2024.

ومن جانبها، قالت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية «إن داير وافق بالفعل على الشروط الشخصية المتعلقة بمدة العقد والراتب لينضم إلى بطل ألمانيا».

وبيّنت الصحيفة أن المدرب الألماني توخيل أجرى مفاوضات بصفة شخصية مع داير.