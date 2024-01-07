غموض حول انتقال مبابي لريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتخذ كيليان مبابي قرارا نهائيا بعد بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث سبق وأكد أنه لم يتخذ حتى الآن قراره النهائي؛ لكنه أشار إلى أنه لن يتأخر في حسمه كما فعل في السابق، وقال «لم أتخذ قرارًا، في عام 2022، لم أعرف قراري حتى شهر مايو، لكن هذه المرة، إذا كنت أعرف ما أريد أن أفعله، فلن أترك قراري يتأخر».

ووفقا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الغموض حول انتقال مبابي لريال مدريد لن يدوم طويلا، إذ سيعلن النجم الفرنسي عن قراره النهائي في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

ويحاول النادي الملكي التعاقد مع مبابي منذ أكثر من 5 أعوام، وكان قريبًا للغاية من ضمه في مايو 2022، لكنه اختار التجديد والبقاء في باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة إن موقف ريال مدريد ليس واضحا بشأن انتظار مبابي حتى شهر فبراير، فقد كان يريد النادي حسم الأمر في يناير الجاري، لتحديد ما سيفعله النادي بشأن مشروعه الرياضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مفاوضات بالفعل بين مبابي وريال مدريد وأيضا باريس سان جيرمان.