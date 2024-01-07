ما هي المنتخبات الأكثر خسارة في كأس آسيا؟

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس أمم أسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر بمشاركة 24 منتخبًا في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.

المنتخبات الأكثر خسارة في كأس آسيا

يعتبر منتخب الصين هو أكثر المنتخبات تعرضًا للهزيمة في مباريات كأس أمم آسيا عبر التاريخ حيث خسر التنين الصيني 20 مباراة ويأتي في المرتبة الثانية المنتخبين الإماراتي والكويتي برصيد 17 خسارة، ويحل منتخب العراق ثالثًا من حيث الأكثر هزيمة في مباريات كأس آسيا بالرقم 16.

وعلى النقيض فيعد منتخب ميانمار الأقل خسارة في تاريخ أمم أسيا، حيث تلقى هزيمة وحيدة ولكن من 4 مباريات فقط نتاج مشاركة وحيدة عبر تاريخه.

مجموعات كأس أمم آسيا 2024

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكستان، لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، أندونيسيا، العراق، فيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغستان، عُمان.