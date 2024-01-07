الامارات | لعنة الإصابات تعصف بمنتخب سورية قبل ضربة بداية كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المنتخب السوري، ضربة جديدة، على أثر تعرض لاعبه وجناح فريق نادي العهد اللبناني محمد حلاق، لإصابة، سيغيب على أثرها عن نهائيات كأس آسيا، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في قطر.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن: "اللاعب محمد حلاق، تعرض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ الأمين، خلال مشاركته مع المنتخب في اللقاء الودي الذي جمعهم يوم الجمعة الماضي مع قيرغيزستان في دبي".

وأوضح طبيب المنتخب السوري أحمد كنجو، إن: "إصابة حلاق جاءت في الثلث السفلي للعضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، أدت إلى هرس في الأنسجة الرخوة"، مؤكداً أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وتأهيل تمتد لثلاثة أسابيع.

وتعد إصابة حلاق (25 عاماً)، الثلاثة التي تطال نجوم منخب سورية، بعد كل من المهاجم مارديك مردكيان، ولاعب الوسط محمد عثمان، اللذين تم تعويضهما بكل من محمد عنز، وعلاء الدالي.

ويذكر أن المنتخب السوري، تعادل ودياً مع قيرغيزستان بنتيجة هدف لمثله، ويختتم استعداداته بلقاء ماليزيا غدٍ الأثنين في الدوحة، حيث ينافس منتخب "نسور قاسيون" في كأس آسيا، ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات أستراليا، وأوزبكستان، والهند.